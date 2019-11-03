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    HaberlerEge Atatürk’ün halka seslendiği bina...
    03.11.2019 - 01:45 |

    Atatürk’ün halka seslendiği bina...

    İZMİR’in Konak ilçesindeki Polis Anı Evi’nde emniyet teşkilatının tarihi üniformaları, silahları, kullandıkları araç ve gereçler ziyaretçilerle buluşuyor.

    Atatürk’ün halka seslendiği bina...

    Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e gelişinde halka seslendiği bina olma özelliği de taşıyan Polis Anı Evi’ni gezen ziyaretçiler, emniyet teşkilatının geçmişine tarihi bir yolculuk yapıyor. Anı Evi’nde en çok ilgiyi İzmir’de kullanılan ilk otomobil plakası, ifade alırken kayıt cihazlarının yanı sıra eskiden başkomisere verilen isim olan ‘serkomiserin’ odasında bulunan Kuran-ı Kerim ve İncil görüyor.

    Hafta içi her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzede, Türk Emniyet Teşkilatı’nın kullandığı araçların yanı sıra, başka ülke polislerinin kullandığı eşyalar da yer alıyor. l TOLGA TAHÇI DHA

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