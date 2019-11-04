04.11.2019 - 07:50 |
Atatürk’ün sevdiği yemeklerden mönü
Karşıyaka Belediyesi’nce işletilen restoranlarda, Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü anısına, sevdiği yemeklerden oluşan mönü hazırlandı.
Karşıyaka Belediyesi’nce işletilen restoranlarda, Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü anısına, sevdiği yemeklerden oluşan mönü hazırlandı. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık, enginar, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı mönü, 10 Kasım akşamına kadar yenebilecek. Başkan Cemil Tugay, “Atatürk sevdamızı bu kez de sofralara taşıdık” dedi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.