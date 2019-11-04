Atatürk’ün sevdiği yemeklerden mönü

Karşıyaka Belediyesi’nce işletilen restoranlarda, Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü anısına, sevdiği yemeklerden oluşan mönü hazırlandı. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık, enginar, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı mönü, 10 Kasım akşamına kadar yenebilecek. Başkan Cemil Tugay, “Atatürk sevdamızı bu kez de sofralara taşıdık” dedi.