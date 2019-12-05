Ata’ya yolculuk

Ümmid-i Aşkım isimli albümünün şarkılarını Atatürk’ün sevdiği eserlerle birlikte çok özel bir sunuma dönüştüren Serap Yenici, Urla Laveranda’da gerçekleşen etkinlikte izleyenleri, Atatürk’ün hayatında bir başka yolculuğa çıkardı. Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger’in Fikriye kitabından hikayelerin de yer aldığı sunum, büyük beğeni topladı.