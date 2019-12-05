05.12.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Ata’ya yolculuk
Ümmid-i Aşkım isimli albümünün şarkılarını Atatürk’ün sevdiği eserlerle birlikte çok özel bir sunuma dönüştüren Serap Yenici, Urla Laveranda’da gerçekleşen etkinlikte izleyenleri, Atatürk’ün hayatında bir başka yolculuğa çıkardı.
Ümmid-i Aşkım isimli albümünün şarkılarını Atatürk’ün sevdiği eserlerle birlikte çok özel bir sunuma dönüştüren Serap Yenici, Urla Laveranda’da gerçekleşen etkinlikte izleyenleri, Atatürk’ün hayatında bir başka yolculuğa çıkardı. Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger’in Fikriye kitabından hikayelerin de yer aldığı sunum, büyük beğeni topladı.
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.