27.10.2019 - 01:37 | | YUSUF ÇINAR
Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi
İtaltur, İzmir Gastrofest’in ikincisini Alsancak Tren Garı’nda panel, yemek belgeselleri ve tadım sofraları etkinlikleriyle düzenlendi.
Konaklama sponsorluğunu Hilton İzmir’in üstlendiği organizasyona şefler de katıldı.
Hilton İzmir’deki Windows on the Bay Restaurant’ın yenilenen menüsünden özel ikramlar, Şef Hüseyin Yılmaz yönetimindeki mutfak ekibince ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Türkiye’deki Hilton otellerinden sorumlu Şef Andreas Scheuregger’ın atık yiyecekleri kullanarak yaptığı sunum ilgi çekti.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.