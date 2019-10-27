Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi

Konaklama sponsorluğunu Hilton İzmir’in üstlendiği organizasyona şefler de katıldı.









Hilton İzmir’deki Windows on the Bay Restaurant’ın yenilenen menüsünden özel ikramlar, Şef Hüseyin Yılmaz yönetimindeki mutfak ekibince ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.









Türkiye’deki Hilton otellerinden sorumlu Şef Andreas Scheuregger’ın atık yiyecekleri kullanarak yaptığı sunum ilgi çekti.







