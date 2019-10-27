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    HaberlerEgeAtık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi
    27.10.2019 - 01:37 | | YUSUF ÇINAR

    Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi

    İtaltur, İzmir Gastrofest’in ikincisini Alsancak Tren Garı’nda panel, yemek belgeselleri ve tadım sofraları etkinlikleriyle düzenlendi.

    Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi

    Konaklama sponsorluğunu Hilton İzmir’in üstlendiği organizasyona şefler de katıldı.

    Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi



    Hilton İzmir’deki Windows on the Bay Restaurant’ın yenilenen menüsünden özel ikramlar, Şef Hüseyin Yılmaz yönetimindeki mutfak ekibince ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

    Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi



    Türkiye’deki Hilton otellerinden sorumlu Şef Andreas Scheuregger’ın atık yiyecekleri kullanarak yaptığı sunum ilgi çekti.

    Atık yiyeceklerle sunuma büyük ilgi


    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
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    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
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