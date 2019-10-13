Atıklar, ekonomiye geri kazandırılıyor

‘Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor’ sloganıyla geri dönüşüm çalışmalarına hızla devam eden Kuşadası Belediyesi, son altı ayda 2 bin 896 ton ambalaj atığı, 28 bin 291 kilo bitkisel atık yağ topladı. Ambalaj atıklarını, cam ve pet şişeleri mahallelere yerleştirilen özel tasarımlı kumbara ve sepetler aracılığıyla ayrı toplayan belediye, çocuklarda bilinç ve farkındalık oluşturmak içinse ilkokullarda geri dönüşüm eğitimi vermeye hazırlanıyor.

Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında son altı ayda yüzde 73’ü kağıt, yüzde 14’ü plastik, yüzde 7’si cam ve yüzde 6’sı metal olmak üzere toplam 2 bin 896 ton ambalaj atığı toplantı. Bitkisel atık yağları toplama konusunda da etkin bir çalışma yürüten Kuşadası Belediyesi, 2019 yılının son 6 ayında hanelerden ve işyerlerinden toplam 28 bin 291 kilogram atık yağ topladı. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, aynı dönem içerisinde ilçe genelinden 21 bin tonu temmuz ve ağustos aylarında olmak üzere toplam 46 bin ton 891 kilogram evsel katı atık topladı.

Dönüşüm vurgusu

Çevrenin ve doğanın korunmasında geri dönüşümün önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, “Atık oluşumunu en aza indirmek ve değerlendirilebilir nitelikteki atıkları geri dönüştürmek için doğal kaynakları verimli kullanmak ve bu yolla ekonomik girdi sağlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.