Atıklar, elektrik enerjisi olacak

Bodrum Belediyesi’nin ‘Bodrum’da Doğa Kazanacak’ sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, bilinçsizce yol kenarlarına, çöp konteynerleri çevresi bırakılan ve sokakları kirleten bahçe atıklarının bertaraf edilmesi için dal öğütme makinesi temin etti.

Kötü görüntüye son

Yarımada’da kötü görüntülere neden olan bahçe atıklarının bertarafı için temin edilen öğütme makineleri Başkan Ahmet Aras’ın da katılımıyla kullanılmaya başlandı.

25 metreküp bahçe atığını 1 saatte 9 metreküp talaş haline getirebilen makine sayesinde sitelerden ve bazı konutlardan sokaklara atılan bahçe atıklarıyla mücadelede yeni bir döneme geçildi. Eldiven ve koruyucu gözlüğünü takarak bahçe atıklarını makineden geçiren Başkan Aras, şimdilik bu talaşların Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gübre olarak kullanılacağını ifade etti, “Çalışmalarımız devam ediyor. Bir ileri ki projemiz de bunları elektrik enerjisini üretmekte kullanmak olacak” diye konuştu.