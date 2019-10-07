BİST103.4640EURO 6,270,26USD5,710,25ALTIN276,570,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAtıklar enerjiye dönüşecek
    07.10.2019 - 07:50 |

    Atıklar enerjiye dönüşecek

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisiyle, günde 1100 ton çöp işlenecek 18 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak

    Atıklar enerjiye dönüşecek

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesisle birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak. İlçelerden gelen katı atıkların işlendiği depolama sahasındaki metan gazını enerjiye çevirecek tesisin kurulmasıyla atmosfere yayılan gazlar, enerjiye dönüşecek.
    Ayrıca sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunların büyük ölçüde önüne geçilecek. Saha içinde gazın nakil edilebilmesi için 5-6 metre derinlikte borulama kazı çalışmalarının sürdürüldüğü enerji üretim tesisinde günlük 1100 ton, yıllık ortama 400 bin ton atık işlenecek.

    Dönüşüme katkı

    Tesisle, sorun olarak algılanan çöpün alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Hem enerji verimliliği artacak hem şehre yayılan kötü koku ortadan kalkacak hem de geri dönüşüme katkı sağlanacak” diye konuştu.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
    daha fazla video için
    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    O illerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi

    O illerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi

    Çukur fragman! 71. Yeni bölümde Yamaç'tan büyük hamle...

    Çukur fragman! 71. Yeni bölümde Yamaç'tan büyük hamle...

    Bir kent alarmda! Ulaşıma kapandı...

    Bir kent alarmda! Ulaşıma kapandı...

    EYT çıkacak mı? Son durum nedir?

    EYT çıkacak mı? Son durum nedir?

    Sıradaki Haber