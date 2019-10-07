Atıklar enerjiye dönüşecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda oluşan metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesisle birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak. İlçelerden gelen katı atıkların işlendiği depolama sahasındaki metan gazını enerjiye çevirecek tesisin kurulmasıyla atmosfere yayılan gazlar, enerjiye dönüşecek.

Ayrıca sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunların büyük ölçüde önüne geçilecek. Saha içinde gazın nakil edilebilmesi için 5-6 metre derinlikte borulama kazı çalışmalarının sürdürüldüğü enerji üretim tesisinde günlük 1100 ton, yıllık ortama 400 bin ton atık işlenecek.

Dönüşüme katkı

Tesisle, sorun olarak algılanan çöpün alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Hem enerji verimliliği artacak hem şehre yayılan kötü koku ortadan kalkacak hem de geri dönüşüme katkı sağlanacak” diye konuştu.