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    HaberlerEge Haberleri Atıklar mama oluyor
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    29.12.2019 - 00:02 |

    Atıklar mama oluyor

    Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileriyle birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanılan ambalaj atıkları geri dönüşüm firmasına teslim edildi, yerine sokak hayvanları için mama alındı.

    Atıklar mama oluyor

    Öğrenciler, yeşil alan, parklar ve fakülteden ambalaj atığı topladı.

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