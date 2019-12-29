29.12.2019 - 00:02 |
Atıklar mama oluyor
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileriyle birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanılan ambalaj atıkları geri dönüşüm firmasına teslim edildi, yerine sokak hayvanları için mama alındı.
Öğrenciler, yeşil alan, parklar ve fakülteden ambalaj atığı topladı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.