06.11.2019 - 01:57 |
Atıl arazilerde çevre düzenlemesi yapıldı
Yunusemre Belediyesi, 75. Yıl ve Yenimahalle’de atıl durumda olan arazilerde çimlendirme ve çevre düzenleme çalışması yaptı.
Mahallelerindeki yeşillendirme çalışmasının mahalle halkı tarafından çok beğenildiğini dile getiren 75. Yıl Muhtarı Aziz Çetinbaş, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Çetintaş, “Vatandaşlarımız burada çok rahat bir şekilde oturabilecek” dedi.
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