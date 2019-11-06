Atıl arazilerde çevre düzenlemesi yapıldı

Mahallelerindeki yeşillendirme çalışmasının mahalle halkı tarafından çok beğenildiğini dile getiren 75. Yıl Muhtarı Aziz Çetinbaş, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Çetintaş, “Vatandaşlarımız burada çok rahat bir şekilde oturabilecek” dedi.