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    HaberlerEge HabeleriAtıl arazilerde çevre düzenlemesi yapıldı
    06.11.2019 - 01:57 |

    Atıl arazilerde çevre düzenlemesi yapıldı

    Yunusemre Belediyesi, 75. Yıl ve Yenimahalle’de atıl durumda olan arazilerde çimlendirme ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

    Atıl arazilerde çevre düzenlemesi yapıldı

     Mahallelerindeki yeşillendirme çalışmasının mahalle halkı tarafından çok beğenildiğini dile getiren 75. Yıl Muhtarı Aziz Çetinbaş, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Çetintaş, “Vatandaşlarımız burada çok rahat bir şekilde oturabilecek” dedi.

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