Atlantis kadrosuna milli tavkiye

İzmir’in su sporlarına yaptığı atılımla adından sıkça söz ettiren Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, milli takviyelerle gücüne güç kattı. A Milli Erkek ve Kadın Takımları’nı çalıştıran, U15 Takımı’nda görev alan ve 2014 yılında Dünya 6. Olan Genç Milli Takımı’nın başında önemli başarılara imza atan Alp Olcaytu’yu kadrosuna katan Atlantis, genç kuşağın başarılı ismi Uğurcan Kocataş’ı da bünyesine dahil etti. 2015 yılından bu yana Atlantis çatısı altında görev yapan, U13 ve U17 Milli Takımlarını çalıştıran Özgür Kahraman’ın yanına bu iki önemli antrenörü alarak güçlenen Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü hedef çıtasını biraz daha yukarı çıkardı. Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, seçkin ve güçlü antrenör kadrosuyla geleceğe güvenle baktığını bir kez daha kanıtladı.