Atlantis’ten 5 yüzücü milli takımda

Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karma seçmelerine katılan Atlantis sporcularından Ilgaz Kaygusuz, Çınar Kaylı, Emre Bayram, Kuzeyhan Sezek ve Egemen Atuğ Avcı ülkemizi ve kulüplerini uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı.



Kulübün Sportif Direktörü Erkan Mutlu, sistemli ve doğru çalışmanın karşılığını güzel başarılarla almaya devam ettiklerini belirterek, “5 yüzücümüz federasyonumuzun bölge seçmelerinde üstün bir performans sergiledi. Sporcularımız İzmir’i, ülkemizi ve kulübümüzü uluslararası şampiyonalarda temsil edecekler. Yüzücülerimizden uluslararası müsabakalarda da madalyalar bekliyoruz. İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme ve sutopunda marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sporcularımızın milli takıma seçilmelerinde katkı sağlayan tüm antrenör arkadaşlarımızı da kutluyorum” dedi.