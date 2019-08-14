Atlı jandarma işbaşında

ATLI jandarma, Çeşme’nin Pırlanta ve Altınkum plajlarında da göreve başladı. Nevşehir’de eğitilen Aybüke, Aslanbey ve Pamir adlı üç at; iki binicisiyle devriye görevi yapıyor. Pırlanta Koyu’ndaki plajın Müdürü Ali Aktürk, “Kendimizi daha güvende hissediyoruz” dedi