05.09.2019 - 07:50
Atlı zabıta ekipleri ilgi odağı oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende; atlı zabıtalar ilgi odağı oldu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın rahatı için çalışan ekiplerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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