BİST100.0770EURO6,25-0,07USD5,67-0,02ALTIN281,45-0,51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAtlı zabıta ekipleri ilgi odağı oldu
    05.09.2019 - 07:50

    Atlı zabıta ekipleri ilgi odağı oldu

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

    Atlı zabıta ekipleri ilgi odağı oldu

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin organizasyonunda, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende; atlı zabıtalar ilgi odağı oldu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın rahatı için çalışan ekiplerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

    İşte saniye saniye kurye dehşeti!İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 55. Bölüm fragmanı izleSen Anlat Karadeniz 55. Bölüm fragmanı izle
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

    DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

    Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

    Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

    AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

    AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

    Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

    Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

    Sıradaki Haber