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    HaberlerEgeAtlı zabıta kortejde
    04.08.2019 - 00:42

    Atlı zabıta kortejde

    Atlı zabıta kortejde

    Balıkesir’in Karesi ilçesinde bu yıl 60. kez düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye’de sayılı belediyede bulunan atlı zabıta ekipleri de kortej yürüyüşünde ilk görevlerini yaptı. Atlı ekipler, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin yanısıra uygun görülen görevlerde de kullanılacak. Kurtdere Mahallesi’ndeki karşılaşmalarda bu yıl binin üzerinde pehlivan birincilik için ter dökecek.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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