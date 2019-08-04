Atlı zabıta kortejde

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bu yıl 60. kez düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye’de sayılı belediyede bulunan atlı zabıta ekipleri de kortej yürüyüşünde ilk görevlerini yaptı. Atlı ekipler, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin yanısıra uygun görülen görevlerde de kullanılacak. Kurtdere Mahallesi’ndeki karşılaşmalarda bu yıl binin üzerinde pehlivan birincilik için ter dökecek.