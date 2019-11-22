Avcılar, yılın en değerlisi

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Avcılar İnşaat, “İzmir’e değer katanlar” ödülünün sahibi oldu. Dora dergisinin her yıl düzenlediği İzmir’in Enleri ödül töreni, Hilton Oteli’nde yapıldı. Bu yıl gökdelenler bölgesine yaptığı yatay mimari projesi Avcılar Exclusive Bayraklı’yla dikkat çeken Avcılar İnşaat, gecede ‘İzmir’e değer katanlar’ ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı “Kurulduğumuz günden bu güne İzmir’e ve İzmirliye hep değer verdik. Bizi en çok mutlu eden ise aynı değeri İzmirlilerin de bize göstermesi oldu. Hep birlikte İzmir’in en değerli bölgelerinde en iyiye ulaşmayı hedefledik. Bundan sonra da değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve tüm projelerinde insan odaklı yaklaşımı benimseyen Avcılar, kentin gökdelenler bölgesindeki ilk yatay mimari proje olan Avcılar Exclusive Bayraklı ile sektörde büyük bir değişime de imza attı. Hem yatırımcıyı koruyan hem de İzmir’in en merkezi konumuna “değer” katan proje olarak kabul gören Avcılar Exclusive Bayraklı’nın inşaatı da belirlenen tarihten 6 ay önce tamamlanacak.