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    HaberlerEge Haberleri Avcılar’ın gururu
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    08.12.2019 - 00:12 |

    Avcılar’ın gururu

    Yeni Asır Gazetesi’nin 125. kuruluş yıldönümü Swiss Otel Büyük Efes’te düzenlenen galayla kutlandı.

    Avcılar’ın gururu

    Gecede, Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödül Töreni’nde, Avcılar İnşaat, ‘İnşaat Sektöründeki Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü’nü almaya layık görüldü. Ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Yeni Asır Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kurşunlu’nun elinden aldı. Avcı, “Kurulduğumuz günden bugüne gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve ülkeye kattığımız katma değerle sektörümüzde hep en iyisine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Avcı, İzmirlilere sadece iyi ve sağlam yapıyla inşa edilmiş bir ev değil, kaliteli ve değerli yaşam sürebilecekleri alanlar ve karlı yatırım fırsatları sunduklarının altını çizdi.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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