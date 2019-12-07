Avcılar’ın gururu

Gecede, Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödül Töreni’nde, Avcılar İnşaat, ‘İnşaat Sektöründeki Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü’nü almaya layık görüldü. Ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Yeni Asır Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kurşunlu’nun elinden aldı. Avcı, “Kurulduğumuz günden bugüne gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve ülkeye kattığımız katma değerle sektörümüzde hep en iyisine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Avcı, İzmirlilere sadece iyi ve sağlam yapıyla inşa edilmiş bir ev değil, kaliteli ve değerli yaşam sürebilecekleri alanlar ve karlı yatırım fırsatları sunduklarının altını çizdi.