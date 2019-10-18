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    HaberlerEge‘AVM değil, bereket meydanları açacağız’
    18.10.2019 - 01:10 |

    ‘AVM değil, bereket meydanları açacağız’

    İzmir’in ikinci üretici pazarı, Kadifekale’nin ardından Kültürpark’ta hizmete girdi. Çiftçi, verdiği destekler için Soyer’e teşekkür etti

    ‘AVM değil, bereket meydanları açacağız’

    Üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan üretici pazarlarının ikincisi Kültürpark’ta coşkulu bir törenle açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Tarım Festivali’yle beraber gerçekleştirilen açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Seçim zamanı söz verdiğimiz üretici pazarlarının ikincisini açmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

    ‘Aradaki duvarı yıkacağız’

    Dev gıda firmalarının kır ve kant arasında duvar ördüğünü belirten Soyer, “Kırda ve kentte yaşayan vatandaşın birbirine dokunabileceği, göz göze bakabileceği ve dertleşebileceği alanlar yaratırsak bu duvarı yıkabilriz. Üretici pazarları para karşılığı sebze meyve satın alınan yerler değildir. Bu pazarlar, bereketin çoğaldığı ve toplumun her kesimine yayıldığı meydanlardır. Alışveriş merkezi değil, bereket meydanlarıdır” dedi.

    Açılış töreninde üreticiler adına konuşan ve Bayındır Kızılova’dan gelen bal üreticisi Gülay Ökten de, “Kooperatife üye olduk, hep beraber büyüdük. İzmir Büyükşehir bize tezgahlar hazırladı, pazaryerleri ayarladı. Burada olmak benim için hayaldi. Kızım üniversiteyi kazandı, ‘Arkanda ben varım git kızım’ dedim. Şu an Kıbrıs’ta okuyor, sayenizde” başkanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

    Tören sonunda Tunç Soyer’e üreticiler çeşitli tarım mahsülleri ve bir kuzu hediye etti. Tezgahları gezen Soyer, çocuklarla birlikte toprağa nergis soğanı ve aslanağzı bitkisi dikti.

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