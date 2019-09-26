Avrupa, Hicaz narını seçiyor

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde bu yıl 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Sertifikalı olarak üretilen narın yüzde 80’i Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle Arap ülkelerine gönderiliyor. Nara olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Geçen yıla göre rekoltede yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Ancak kalitede sıkıntı olmadı” dedi. l DHA