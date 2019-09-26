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    HaberlerEgeAvrupa, Hicaz narını seçiyor
    26.09.2019 - 02:36 |

    Avrupa, Hicaz narını seçiyor

    Avrupa, Hicaz narını seçiyor

    DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde bu yıl 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Sertifikalı olarak üretilen narın yüzde 80’i Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle Arap ülkelerine gönderiliyor. Nara olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Geçen yıla göre rekoltede yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Ancak kalitede sıkıntı olmadı” dedi. l DHA

    IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.
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