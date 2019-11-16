Avrupa ile bağlar güçlendiriliyor

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’nin Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı’nın final konferansı Kuşadası’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sahip olduğumuz değerleri tahrip ederek turizmden kısa vadeli kazanç elde etmek yerine; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasını ön planda tutarak turistik faaliyetlerin uzun vadede kalıcı olmasını hedefleyen sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz” diye konuştu. Günel, projenin Kuşadası Belediyesi açısından en önemli sonuçlarından birisinin de Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi olduğunu belirtti.

Yeni hibeler yolda

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, “Proje Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir köprü görevi görüyor. Ben global sorunların yerelden çözüleceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle küresel ısınmanın ilerlemesini engelleyecek projelere hibe vermeyi düşünüyoruz” dedi.

Bir ilke imza atıldı

Kuşadası Belediyesi; kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler geliştirmek ve AB fonlarından etkin bir biçimde yararlanmak hedefi ile Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi açtı. Türkiye’de belediye binasından bağımsız bir binada faaliyet gösterecek olan ilk AB merkezini açtıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Merkez, kentin gelişimine katkı sunacak önemli projelere öncülük edecek” dedi. Açılışa katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de, merkezin geliştirilecek yeni projeler ve işbirlikleri için önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise, “Önemli olan bu merkezi yaşatmak, bol bol proje üretmek” diye konuştu.