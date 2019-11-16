Avrupa’da kimya stajı yaptılar

Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 14 öğrenci ve 6 öğretmen, ‘Kimya İnovasyonla Tanışıyor’ adlı Erasmus+ projesiyle Avusturya’nın başkenti Viyana’da 15 gün süreyle verimli bir organizasyona katıldı. Öğrencilerinin Avrupa’nın en büyük kimya laboratuvarında staj görme olanağı bulduğunu vurgulayan Okul Müdürü Bülent Ekik, “Alanlarıyla ilgili bilgi ve becererilerini, yaptıkları deneylerle pekiştirdiler. Okulumuzun vizyonuna katkı sağlayan öğretmenimiz Ayşe Atik’i ve projeye katkı sağlayan diğer öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum” dedi.