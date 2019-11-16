BİST105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriAvrupa’da kimya stajı yaptılar
    16.11.2019 - 07:50 |

    Avrupa’da kimya stajı yaptılar

    Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 14 öğrenci ve 6 öğretmen, ‘Kimya İnovasyonla Tanışıyor’ adlı Erasmus+ projesiyle Avusturya’nın başkenti Viyana’da 15 gün süreyle verimli bir organizasyona katıldı.

    Avrupa’da kimya stajı yaptılar

    Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 14 öğrenci ve 6 öğretmen, ‘Kimya İnovasyonla Tanışıyor’ adlı Erasmus+ projesiyle Avusturya’nın başkenti Viyana’da 15 gün süreyle verimli bir organizasyona katıldı. Öğrencilerinin Avrupa’nın en büyük kimya laboratuvarında staj görme olanağı bulduğunu vurgulayan Okul Müdürü Bülent Ekik, “Alanlarıyla ilgili bilgi ve becererilerini, yaptıkları deneylerle pekiştirdiler. Okulumuzun vizyonuna katkı sağlayan öğretmenimiz Ayşe Atik’i ve projeye katkı sağlayan diğer öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum” dedi.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber