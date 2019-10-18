Avrupa’ya git, daireyi kap

Göztepe ile Türkerler Holding, geçtiğimiz gün Mahall Bomonti İzmir’de düzenlenen organizasyon ile 4. yılda da sponsorluk anlaşması imzaladı. Organizasyona İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Milletvekili Gürsel Erol, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolcular, efsane kadro ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Göztepeye verdiğimiz desteğin 4. yılında sayın Başkan Mehmet Sepil’le Mahall Bomonti’deyiz. 3 yıl önce değerli başkamızla ilk sponsorluk anlaşmasını imzaladık ve zorlu maçların ardında başarılarla dolu 3 yılı birlikte aştık. Geçen yıl bu işbirliğinin uzun yıllar süreceğini temenni ediyorum demiştim. 3 yıllık dayanışmayı 4. yılla taçlandırıyoruz” diye konuştu. Kazım Türker, imza töreninde sarı kırmızılı takımın ligi ilk 5 içinde bitirmesi ve Avrupa’da mücadele etmesi halinde tüm takıma Mahall Bomonti projesinden birer daire sözü verdi.



‘Basit bir sponsorluk değil’



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’de, Türkerler Holding’le gönülden işbirliği anlaşması yaptıklarını söyledi. Yıllar önce Kazım Türker ile gönül birlikteliğinin başladığını anlatan Sepil, “Türkerler gurubuyla, Kazım Bey’le yaptığım işbirliği sadece sponsorluk ilişkisi değil yıllar önce başlayan gönül birlikteliğini oluşturdu. İlk geldiği yıllarda enerji dalında yatırım yapıyorlardı. Hastanesiyle, Mahall Bomonti’yle çok önemli işlere imza atıldı. Ben de geldiğim 6 yıl önce Göztepe’yi devralmıştım. Kazım Bey 1. Lig’de de gelip işbirliği yapmak istediğini, bana yardımcı olmak istediğini söyledi. Bu gönül işbirliği, basit bir sponsorluk anlaşması değil” dedi.

Ligin ikinci yarısı evimize dönüyoruz



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sezonun ikinci yarısında kavuşmayı hedefledikleri yeni statları Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde taraftarla bütünleşeceklerini belirtti. Tuna, tesisin stadyumdan öte bir yer olduğunu vurguladı, “Maç olmadığı zamanlarda bile yaşanabilecek bir alan. Stadın üstünde yürüyüş alanlarının olduğu, sosyal aktivitelerin, müzelerin ve birçok taraftarın içinde yaşayabileceği bir merkez. Ligin ikinci yarısında hazır olacak. Taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak. İnşallah taraftarımızla buluştuğumuz o sağlıklı yaşam merkezinde daha büyük hedefleri de birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

