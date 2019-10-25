Ayakkabı sanatını gençler geliştirecek

Ayakkabı ve Çanta Fuarı, fuarizmir’de 27 ülkeden alıcıyı ağırlıyor. Bu yıl 46.’sı düzenlenen fuarın açılış kurdelesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kesti. Törene, Soyer’in yanı sıra İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve dernek-sektör temsilcileri de katıldı.

Fuarda alım heyeti programıyla yurtdışından gelen ziyaretçi ve katılımcıları bir araya getirdiklerini ve verimli iş ilişkilerinin kurulması için çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Soyer, “Shoexpo’da yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayakkabı sektöründe ilerlemek isteyenleri sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz. Bu bağlamda, genç tasarımcıları körüklü çizme ustası Zeki Avcıoğlu ile buluşturup kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı koruyup geliştirmeyi arzuladık” dedi.

Türkiye’nin 1200 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Soyer, İzmir’in sunduğu katkının çok büyük olduğunun altını çizdi, “İzmir’in ülkemize sunduğu katkı bizim için büyük bir gurur. İzmir, ayakkabı sektöründeki yüzde 40 üretimiyle ülkemizdeki öncü şehirlerinden biri. Shoexpo ile hem ekonomimiz büyüyor hem de sektörün modası İzmir’e taşınıyor. Buna rağmen bu tablo yeterli değil. Çok daha iyisini hak ediyoruz” diye konuştu.

İlk kez özel bir platform

Bu yıl Shoexpo İzmir’de, ilk kez tasarımcılar için özel bir platform oluşturuluyor. ‘Tasarımını Al Gel’ bölümünde tasarımcılar, kendi üretimlerini 46. Shoexpo İzmir’de sergileme imkânı bulacak. Fuar, bugün sona eriyor.

Madencİler buluştu

Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) da fuarizmir’de başladı. İZFAŞ-TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle 8.’si düzenlenen fuar, A holünde 250’si yabancı 345 firmanın katılımıyla açıldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, madenciliğin makine sektörünü de geliştirdiğini, maden teknolojileri ihraç eden konuma geldiklerini anlattı. MINEX, yarın da açık olacak.