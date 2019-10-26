Ayakkabıların yüzde 80’i Manisa’dan

Katılımcı firmalara teşekkür eden Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, “İşimizin en önemli noktası ihracat, şu anda bir e-ticaret çalışmamız var. E-ticaretle birlikte üyelerimizin ihracatı daha da çok artacak” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de, “Türk ayakkabısının yüzde 80’inde de Manisa ayakkabısını görürsünüz. 50-60 ülkeye de ayakkabı ihraç ediyoruz” diye konuştu. Ayakkabı üreticilerinin markalaşma sorununa değinenVali Ahmet Deniz ise, “İşte burada tasarım, AR-GE çalışması önemli. Devletimizin son dönemde bu konularda inanılmaz güzel destekleri var. Ama önce kendi içimizde bir birliktelik lazım. Manisa’ya yönelik inanılmaz bir yatırım talebi var.



İlçelerimizde de organize sanayi bölgesi kurulmaya başlandı. Kula’da deri organize sanayimiz bakanlıktan onay aşamasında” ifadelerini kullandı.

Manisa’nın önde gelen 35 firmasının katıldığı fuar, bugün kapanıyor.