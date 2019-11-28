Ayakkabılı tepki

Öğrenciler, Anadolu’da evinden cenazesi çıkacakların kapıya sadece ölen kişinin ayakkabısını koyma geleneğine dikkat çekti, şiddet konusunda düzenlenen etkinlikte öldürülen kadınları ayakkabılarıyla temsil etti. Gençler, kadına yönelik şiddetin ancak eğitimle önlenebileceğini vurguladı.