28.11.2019 - 07:50 |
Ayakkabılı tepki
Oğuzhan Özkaya Karabağlar Fen Lisesi öğrencileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde kadın cinayetlerie tepki gösterdi.
Öğrenciler, Anadolu’da evinden cenazesi çıkacakların kapıya sadece ölen kişinin ayakkabısını koyma geleneğine dikkat çekti, şiddet konusunda düzenlenen etkinlikte öldürülen kadınları ayakkabılarıyla temsil etti. Gençler, kadına yönelik şiddetin ancak eğitimle önlenebileceğini vurguladı.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?