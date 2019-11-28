BİST105.8440EURO6,370,23USD5,780,06ALTIN270,680,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriAyakkabılı tepki
    28.11.2019 - 07:50 |

    Ayakkabılı tepki

    Oğuzhan Özkaya Karabağlar Fen Lisesi öğrencileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde kadın cinayetlerie tepki gösterdi.

    Ayakkabılı tepki

    Öğrenciler, Anadolu’da evinden cenazesi çıkacakların kapıya sadece ölen kişinin ayakkabısını koyma geleneğine dikkat çekti, şiddet konusunda düzenlenen etkinlikte öldürülen kadınları ayakkabılarıyla temsil etti. Gençler, kadına yönelik şiddetin ancak eğitimle önlenebileceğini vurguladı.

    28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için
    70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniverisiteli bursu ne kadar?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniverisiteli bursu ne kadar?

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    Sıradaki Haber