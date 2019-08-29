Ayaklarımız sağlam basacak

2015 yılında yönetimden ayrılan ve geçtiğimiz Haziran ayında yeniden Nazilli Belediyespor’da başkanlık görevine seçilen Nurittin Özkat, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’a yeni sezonu değerlendirdi. Kimseye boş hayaller kurdurmayacaklarını belirten Başkan Özkat, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak yeni sezona hazırlanıyoruz. Transferlerimizde de buna özen gösterdik. Bu sezon limitimiz yok ama kimseye de boşa hayal kurdurmak gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu.

- Nasıl bir hazırlık ve transfer süreci geçirdiniz?

Geride bıraktığımız sezondan büyük dersler çıkardık. Gerek yönetimsel gerekse taktiksel anlamda yaptığımız hataları tekrarlamamak için en doğru adımları atacağız. İlk başta da transfer sürecinde erişebileceğimiz ve bizim geleceğimizi maddi anlamda tehlikeye sokmayacak isimlerle anlaşarak girişimlerde bulunduk. Kadromuza dahil ettiğimiz yeni isimlerle uçuk fiyatlarda oyuncular ile masaya oturmadık. Mevcut bir borcumuz var. Öncelikle onun farkında olarak adımlar attık. Yapılması gerekenleri belirledik ve adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Takım olarak iyi bir uyum sağladık. Yeni sezon öncesi geride bıraktığımız hazırlık süreci sorunsuz ve verimli geçti. Sezona hazır ve başarıya aç bir ekip olarak giriyoruz. Bu yıl bizimle birlikte yürüyecek yeni arkadaşlarımızı da bu prensiplere bağlı olarak seçtik. Başarı odaklıyız ancak kimseye boş hayaller kurdurmayacağız.

- Yeni sezondan beklentileriniz neler?

Gidebildiğimiz en üst seviyeye kadar gideceğiz. Öncelikli olarak borçlarımız vardı. Hedefimiz bu sene borcumuzu azaltmak. 3 yıllık bir plan yaptık. Bu planlamayı bu yıl borçlarımızı hafifletme ya da tamamını bitirme ile başlattık. Ona göre de ilerliyoruz. Altyapıdan birçok gencimizi profesyonel yaptık. Kendi kaynaklarımızı kullanmak ve yeteneklerimizi gün yüzüne çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce yönetimde bulunduğumuz süreçte de hep buna önem verdik. “Kendi evlatlarımızı nasıl kazanırız?” sorusunun cevabını aradık hep. Bu sezon da mali anlamda toparlanıp, sahada güzel işlere imza atmak için çalışacağız. 3. Lig çok farklı bir ortam. İyi başlarsın, iyi gidersin. Sonra işler bir anda tersine dönebilir. Ülke futbolunun içinde bulunduğu durum ortada. Geçtiğimiz yıl 1 mağlubiyetle sezonu kapattık ama gerisi hep beraberlikti. Play Off’ta başarı elde edemememizin dahi birçok sebebi ortada. İstikrar ve düzen bizim öncelikli misyonumuz. Asla karamsar değiliz. Kemer sıktık. 2-3 Milyon liralık transfer harcaması ile işi yeni sezonun transfer harcamasını sonlandırdık. Bu sezon iyi işlere imza atmayı hedefliyoruz.

- Belediyenin desteği yeterli geliyor mu?

Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve yeni yönetimi bizi her alanda destekliyor. Bizleri geldikleri günden itibaren yüz üstü bırakmadılar. Belediyemiz de bize olması gerektiği gibi en iyi şekilde destek oluyor. Tesislerimizde çıkan yemekten, çimlerimizin bakımına kadar birçok alanda destekçi oluyorlar. Bu sebepten tesis olarak da her alandan donanımlı bir durumdayız. Bizde bu desteği, sahada kazanacağımız başarılar ile yanıtsız bırakmak istemiyoruz. Zor bir görev üstlendiğimizi biliyoruz. Bu yolda da asla yalnız olmadığımızı düşünüyoruz. Bundan sonrasında tüm Nazilli halkı ve Nazilli Belediyespor’a gönül verenler olarak el ele vereceğiz. Bu takımın hep destekçisi olacağız. Biz taraftarımızla daha güçlüyüz. Onlar en büyük destekçimiz.

‘Altyapımız çok güçlü’

- Altyapınız hakkındaki görüş ve planlarınız neler?

Uzun yıllardır Nazilli Belediyespor, altyapısından yetiştirdiği evlatları ile yüzü gülmüş bir takım oldu. Türk futboluna armağan ettiği birçok genci ve yeteneği var. Kaliteli hocalarımız, kaliteli tesislerimiz ve olanaklarımız var. Geleceğe altyapımız ile umutla bakıyoruz. Altyapımızdan A Takım’a dahil ettiğimiz ve gelecekte edebileceğimiz çok isim var. Bu yetenekleri Türk futbolu ile buluşturmak için Nazilli Belediyespor bir aracı. Uzun vadede planlarımızda altyapımız önemini hep koruyacak. Sürekli dışarıdan transfer yaparak ayakta kalamayız. Kendi özkaynağımızın değerinin farkındayız. Bölgemizde ve Türk futbolunda bunu uygulayan ve büyük ölçekte kazanımlar elde eden kulüplerimiz var. Bizler de o kulüplerden biri olmayı sürdüreceğiz.