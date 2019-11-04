04.11.2019 - 07:50 |
‘Ayaklarımız yere sağlam basacak’
TFF 1. Lig’de 10. haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor’u evinde 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta fırtına gibi esti.
TFF 1. Lig’de 10. haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor’u evinde 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta fırtına gibi esti. Bu süreçte Adana Demirspor’u 1-0, Altay’ı da 2-0 yenip BŞB Erzurumspor’la golsüz berabere kalan sarı lacivertliler Ümraniyespor galibiyetiyle 10 puan topladı. Çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Teknik Direktör Laleci, “Her maça ekstra motive oluyoruz. Çalışıyoruz ve kenetleniyoruz. Ortam böyle olunca başarı da geliyor. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Takım olarak iyi işler yapıyoruz. Hem kazanıyoruz hem iyi futbol oynamaya çabalıyoruz. Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Bize güvenen insanları mahcup etmemek en büyük hedefimiz” dedi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.