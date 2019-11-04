TFF 1. Lig’de 10. haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor’u evinde 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta fırtına gibi esti. Bu süreçte Adana Demirspor’u 1-0, Altay’ı da 2-0 yenip BŞB Erzurumspor’la golsüz berabere kalan sarı lacivertliler Ümraniyespor galibiyetiyle 10 puan topladı. Çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Teknik Direktör Laleci, “Her maça ekstra motive oluyoruz. Çalışıyoruz ve kenetleniyoruz. Ortam böyle olunca başarı da geliyor. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Takım olarak iyi işler yapıyoruz. Hem kazanıyoruz hem iyi futbol oynamaya çabalıyoruz. Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Bize güvenen insanları mahcup etmemek en büyük hedefimiz” dedi.