Ayaklı İŞKUR, umut saçıyor

Bugüne kadar bin 500 kişinin işe yerleşmesini sağlayan Baran, iş bulduğu kişilerden ilk maaşlarıyla ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapmalarını istiyor, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle yetim çocuklara kıyafet yardımı yapılmasını sağlıyor.

Kadınlar için proje

Kendisine en çok 25- 35 yaş aralığındaki kişilerin ulaştığını aktaran Baran, “İşe girdikten sonra uyuşturucuyu bıraktığını ya da ailesinin dağılmasını önlediğini söyleyenler var. Yaptığım çalışmalardan sonra insanlar bana ‘Ayaklı İŞKUR’ ismini taktı. Bu beni mutlu ediyor. Yakın zamanda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden bana ulaştılar. Onlarla kadın sığınma evinde kalan kadınlar için bir proje yapacağız. Onlara hem meslek edindirme, hem de psikolojik destek konusunda yardımcı olacağız” dedi.l MELİS KARAKUZULU DHA