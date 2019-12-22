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    HaberlerEge Haberleri Ayaklı İŞKUR, umut saçıyor
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    22.12.2019 - 00:04 |

    Ayaklı İŞKUR, umut saçıyor

    İZMİR’de özel bir elektrik dağıtım firmasında teknik yönetici olarak görev yapan İlhan Baran (40), 5 yıl önce açtığı sosyal medya üzerinden işyerlerini gezerek haberdar olduğu iş ilanlarını paylaşarak, vatandaşları iş sahibi yapıyor.

    Ayaklı İŞKUR, umut saçıyor

    Bugüne kadar bin 500 kişinin işe yerleşmesini sağlayan Baran, iş bulduğu kişilerden ilk maaşlarıyla ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapmalarını istiyor, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle yetim çocuklara kıyafet yardımı yapılmasını sağlıyor.

    Kadınlar için proje

    Kendisine en çok 25- 35 yaş aralığındaki kişilerin ulaştığını aktaran Baran, “İşe girdikten sonra uyuşturucuyu bıraktığını ya da ailesinin dağılmasını önlediğini söyleyenler var. Yaptığım çalışmalardan sonra insanlar bana ‘Ayaklı İŞKUR’ ismini taktı. Bu beni mutlu ediyor. Yakın zamanda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden bana ulaştılar. Onlarla kadın sığınma evinde kalan kadınlar için bir proje yapacağız. Onlara hem meslek edindirme, hem de psikolojik destek konusunda yardımcı olacağız” dedi.l MELİS KARAKUZULU DHA

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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