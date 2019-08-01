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    HaberlerEgeAyaz sayesinde tatil yapıyorlar
    01.08.2019 - 01:15

    Ayaz sayesinde tatil yapıyorlar

    Ayaz sayesinde tatil yapıyorlar

    41 yıllık lezzet markası ‘Sayfiye Ocakbaşı’nı Alaçatı Port Alaçatı’ya taşıyan işadamı Erhan-Selin Ece çifti ile oğulları Ayaz, Alaçatı Port Otel’de stres attı. İstanbul Papalina ve Sayfiye Restoranlarından sonra Bodrum’da bir arayış içine girdiğini ancak Çeşme ve Alaçatı’yı tercih ettiğini belirten Erhan Ece “Çeşme denince tadı damaklarda kalan balık akla gelir ancak biz öyle bir restoran açtık ki burada yenen etin de damaklarda güzel tadlar bırakacağına inanıyoruz, bu arada oğlum Ayaz sayesinde de tatil yapmaya fırsat buldum” dedi.

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