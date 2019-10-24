Aydem ve Gediz Elektrik’te Demirağ dönemi

19 yıllık mesleki tecrübe sahibi Demirağ, BP ve Petrol Ofisi şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda bulunduktan sonra Kadoil Petrolcülük’te Genel Müdür oldu. Demirağ en son, 2016 yılının en büyük özelleştirmesi olan Türkiye Petrolleri’nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.