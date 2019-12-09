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    HaberlerEge Haberleri ‘Aydın Karacasu’yu herkes tanıyacak’
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    09.12.2019 - 07:50 |

    ‘Aydın Karacasu’yu herkes tanıyacak’

    Aydın’ın Karacasu ilçesi yöneticileri, ‘Gün Aydın’la Başlar’ sloganıyla Valilik’in Kuşadası Korumar Hotel’deki tanıtımına katıldı.

    ‘Aydın Karacasu’yu herkes tanıyacak’

    Aydın’ın Karacasu ilçesi yöneticileri, ‘Gün Aydın’la Başlar’ sloganıyla Valilik’in Kuşadası Korumar Hotel’deki tanıtımına katıldı. Belediye Başkanı Zeki İnal; Kaymakam Ahmet Soley, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Karataş, Esnaflar ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Sefa Töz ve Meclis Üyesi Memduh İlgili’yle tanıtımdaydık” dedi.

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