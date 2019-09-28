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    HaberlerEgeAydın sandık başında
    28.09.2019 - 03:35 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Aydın sandık başında

    Aydın Büyükşehir ile Efeler Belediyesi, vatandaşların sorun ve taleplerini iletmeleri amacıyla Atatürk Kent Meydanı’nda sandık kurdu. Belediyeler 5 Ekim’e kadar kalacak olan sandıklardaki istekler doğrultusunda çalışma yapacak

    Aydın sandık başında

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, daha önce de yaptığı gibi Atatürk Kent Meydanı’na Demokrasi Çadırı kurdu. Efeler Belediyesi’yle ortaklaşa kurulan çadıra konulan sandıklara, vatandaşların sorun ve isteklerini iletmeleri istendi. Belediyeler, 5 Ekim’e kadar meydanda kalacak olan sandıklardan çıkacak sonuçlardan yararlanacak, taleplere öncelik verecek. Uygulamanın Nazilli, Söke, Kuşadası ve diğer ilçelerde de yaşama geçirileceği açıklandı.

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve ilçe belediye başkanlarıyla Demokrasi Çadırı’nı gezdi.

    ‘Kararı vatandaşımızla alacağız’

    Vatandaşların isteklerini almak için bu çadırı kurduklarını vurgulayan Çerçioğlu, “Zaten Aydınlılar yapılacak işlemi biliyor. Bundan sonra Nazilli’de, Yenipazar’da, Germencik’te, İncirliova’da ve diğer ilçelerde de aynı uygulamayı yapacağız” dedi.

    Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’da, “Daha önce olduğu gibi, hangi hizmetlerin yapılacağına vatandaşlarımız karar verecek” diye konuştu.

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