10.12.2019 - 00:01 |
Aydın unutmadı
Aydın Büyükşehir Belediyesi eski Aydın milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Sezgin’in ölümünün üçüncü yıldönümü için lokma hayrı yaptı.
Ayşe Sezgin, “Babamın yıllarını verdiği bu şehre boşuna emek vermediğini görüyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.