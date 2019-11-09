09.11.2019 - 02:08 |
Aydın’da en sevdiği şarkılar söylenecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü için bir haftaya yayılan bir dizi etkinlikler düzenliyor.
Program kapsamında 10 Kasım saat 20.00’de Gazi’nin sevdiği eserlerin seslendirileceği Türk sanat müziği konseri düzenlenecek. Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıkacak. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Atamızın aziz hatırasına sahip çıkıyoruz” dedi.
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