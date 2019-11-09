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    HaberlerEge HaberleriAydın’da en sevdiği şarkılar söylenecek
    09.11.2019 - 02:08 |

    Aydın’da en sevdiği şarkılar söylenecek

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü için bir haftaya yayılan bir dizi etkinlikler düzenliyor.

    Aydın’da en sevdiği şarkılar söylenecek

    Program kapsamında 10 Kasım saat 20.00’de Gazi’nin sevdiği eserlerin seslendirileceği Türk sanat müziği konseri düzenlenecek. Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıkacak. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Atamızın aziz hatırasına sahip çıkıyoruz” dedi.

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