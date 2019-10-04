Aydın’da gergin toplantı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. dönem toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan arasındaki kanalizasyon polemiği damga vurdu.



Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonundaki etkinlikte, kentteki yatırımlar detayları ile ele alındı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın ilçede kanalizasyon altyapısı olmamasıyla ilgili konuşması tartışma yarattı.



‘Yüzde 75’i tamamlandı’



Nedim Kaplan, konuşmasında “Altyapının yatırım planına ne zaman alınacağının açıklanmasını ve yapılmasını arz ediyorum” dedi.

Çerçioğlu, bunun üzerine şunları söyledi: “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuşsunuz. Koçarlı’nın altyapısının yüzde 75’i bitti. Sadece Yeni Mahalle’de bir nokta var. Bunlar, İller Bankası kredisiyle yapıldı. Neden bağlantı olmuyor diye soracak oluyorsanız, şunun için. Biz bakanlığımıza ilgili yazımızı ilettik. Konuyu daha önce de arz etmiştim. Merkez illeri biyolojik atık su arıtma tesisinin yeri tahsis edildiği takdirde ki, şu anda bacalarının bile yerleri mevcut, hemen devreye alınacak.”



‘Bürokratlar yanıltıyor’



Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, “Bürokratlar sizi yanıltıyor. Koçarlı’da hiç kanalizasyon meselesine el atılmamış. Siz Çakırbeyli’de yaptınız, gideri yok. Koçarlı’da bu konuda herhangi bir çalışma olmadığını net şekilde ifade ediyorum. Sayın Valime de arz ettim. Siz, bilgi ve belge sahibi olmadan dediniz. Bunu kabul etmiyorum. Bize yanıt verme gereği bile duymayan bir ASKİ var. Siz yanlış biliyorsunuz. Koçarlı’da kanalizasyonla ilgili çivi çakılmadı” diye konuştu.



Atay devreye girdi



Kaplan’ın, “Siz buna böyle inanmak istiyorsanız, özgürsünüz” diyen Çerçioğlu’na, “Halep orada, arşın burada” sözleriyle karşılık vermesi üzerin; Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e, “Sayın Valim, böyle bir konuşma tarzı doğru değil. Siz başkanlık yapıyorsunuz, lütfen” dedi.

Köşger, Atay’a “Sen müdahale etme. Olay kontrolümüz altında, sana ne oluyor yani?” diye yanıt verdi.



‘Yer tahsis edilsin’



Yaşanan polemiğin ardından açıklamasına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, “Bu üslup şık değil. Toplamda 9 bin 741 metre şu anda Koçarlı’nın imar planına uygun kanalizasyon hatları mevcut. Yapılan hatlar mevcut yerleşim yerlerinde yüzde 75” dedi.



Kaplan’ın itirazları devam etti. Konuşmasını sürdüren Çerçioğlu, “Ben Türkçe konuşuyorum. Merkezi ileri atık su tesisinin yeri bize tahsis edildiği an Koçarlı’nın bağlantısı yapılacak. Biz yüzde 75’ini tamamladık” şeklinde konuştu.