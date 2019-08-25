BİST97.1491,84EURO6,430,44USD5,76-0,20ALTIN282,711,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Aydın’da yaz konserleri sürüyor
    25.08.2019 - 07:50

    Aydın’da yaz konserleri sürüyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserleri, Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde devam etti.

    Aydın’da yaz konserleri sürüyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserleri, Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı gecede, Karaovalılar eğlence dolu bir gece yaşadı.
    Konser alanını dolduran mahalleliler Dumancı’nın şarkılarıyla eğlenirken, Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal kendilerini kırmayıp mahallelerinde konser düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Bir sonraki yaz konserler 27 Ağustos Salı günü Didim Akbük Tören Alanı’nda ve 30 Ağustos Cuma günü de Söke Novada AVM’de düzenlenecek. Konserler saat 20.30’da başlayacak.

    Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
    daha fazla video için
    Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balık pulu hastalarına müjde!

    Balık pulu hastalarına müjde!

    Genetik araştırmayla kansere erken teşhis

    Genetik araştırmayla kansere erken teşhis

    Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

    Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

    Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

    Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

    Sıradaki Haber