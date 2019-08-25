Aydın’da yaz konserleri sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserleri, Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı gecede, Karaovalılar eğlence dolu bir gece yaşadı.

Konser alanını dolduran mahalleliler Dumancı’nın şarkılarıyla eğlenirken, Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal kendilerini kırmayıp mahallelerinde konser düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Bir sonraki yaz konserler 27 Ağustos Salı günü Didim Akbük Tören Alanı’nda ve 30 Ağustos Cuma günü de Söke Novada AVM’de düzenlenecek. Konserler saat 20.30’da başlayacak.