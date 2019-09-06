06.09.2019 - 02:00
Aydın’da yüzme bilmeyen çocuk kalmadı
Aydın genelinde 3 binden fazla çocuk, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarla yüzme öğrendi.
Sertifikalarını alan minikler kendilerine bu imkânı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yaz dönemi kurslarını tamamlayıp sertifikalarını alan çocukları ve gençleri tebrik eden Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları kış dönemi kurslarına davet etti.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.