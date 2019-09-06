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    HaberlerEgeAydın’da yüzme bilmeyen çocuk kalmadı
    06.09.2019 - 02:00

    Aydın’da yüzme bilmeyen çocuk kalmadı

    Aydın genelinde 3 binden fazla çocuk, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarla yüzme öğrendi.

    Aydın’da yüzme bilmeyen çocuk kalmadı

    Sertifikalarını alan minikler kendilerine bu imkânı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yaz dönemi kurslarını tamamlayıp sertifikalarını alan çocukları ve gençleri tebrik eden Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları kış dönemi kurslarına davet etti.

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