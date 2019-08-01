Aydın’dan deve sütü ihracatı yapılacak

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Aydın’da deve sütü üreterek Avrupa ülkelerine ihraç etmek için proje geliştirdiklerini belirtti. Kaya, İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde hazırlanan AB destekli Deve Sütü Projesi’ne Türkiye’den ortak olduklarını ifade etti. Kasım ayında Aydın’a gelecek bir heyetin deve çiftliğinde incelemelerde bulunacağını aktardı.

Litresi 100 lira

Aydın’da yetiştirilen develerden elde edilen sütün pastörize edilerek ihraç edilmesini amaçlayan bir çalışmanın başlatıldığını vurgulayan Kaya, “Aydın’daki deve çiftliğimizi modernize ederek kapasitesini artıracağız. Süt sağım merkezleri de kurmayı planlıyoruz. Deve sütünün litresi ortalama 100 liradan alıcı buluyor. Bu projeyle katma değerin daha da artacağını düşünüyoruz. Avrupa’da deve sütünden şampuan, krem, sabun gibi ürünler yapmışlar. Onların deve sütü tedarikini buradan yapmayı hedefliyoruz” dedi. l AYDIN AA