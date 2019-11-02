02.11.2019 - 02:11 |
Aydın’ın sultanları aslan avında
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank’a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer BLD. ve Karayolları’nı 3-0, Beşiktaş’ı ise 3-1 mağlup ederek 4’te 4 yapan zirve takipçisi Aydın BŞB, bugün 6. hafta maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.
Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Aydın ekibi kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 4. basamaktaki Galatasaray’ı yenerek 5’te 5 yapmayı hedefliyor.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.