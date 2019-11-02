BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAydın’ın sultanları aslan avında
    02.11.2019 - 02:11 |

    Aydın’ın sultanları aslan avında

    Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank’a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer BLD. ve Karayolları’nı 3-0, Beşiktaş’ı ise 3-1 mağlup ederek 4’te 4 yapan zirve takipçisi Aydın BŞB, bugün 6. hafta maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.

    Aydın’ın sultanları aslan avında

    Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Aydın ekibi kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 4. basamaktaki Galatasaray’ı yenerek 5’te 5 yapmayı hedefliyor.

     

     

    Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
    daha fazla video için
    Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sıradaki Haber