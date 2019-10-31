Aydın’ın sultanları dörtte dört yaptı

Beşiktaş karşısında 3-1 galip gelen Aydın’ın Sultanları ligde önemli bir galibiyete daha imza atarken Venus Sultanlar Ligi’nde de ikinci sıraya yerleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın Sultanları’nın yarın saat 15’te Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edeceğini hatırlatıp tüm Aydınlıları maça davet etti. Başkan Çerçioğlu, “Kızlarımız birbirinden değerli galibiyetler alarak yollarına devam ediyor. Aydınlıları bu cumartesi günü Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki kritik maçta da Aydınlı kadınların gücünü sergileyen takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Kızlarımızın bu maçtan da galip ayrılacağına inancımız tam” diye konuştu.