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    HaberlerEgeAydın’ın sultanları dörtte dört yaptı
    01.11.2019 - 00:56 |

    Aydın’ın sultanları dörtte dört yaptı

    Lige çok iyi bir başlangıç yapan Aydın’ın Sultanları, üst üste dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Aydın’ın sultanları dörtte dört yaptı

    Beşiktaş karşısında 3-1 galip gelen Aydın’ın Sultanları ligde önemli bir galibiyete daha imza atarken Venus Sultanlar Ligi’nde de ikinci sıraya yerleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın Sultanları’nın yarın saat 15’te Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edeceğini hatırlatıp tüm Aydınlıları maça davet etti. Başkan Çerçioğlu, “Kızlarımız birbirinden değerli galibiyetler alarak yollarına devam ediyor. Aydınlıları bu cumartesi günü Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki kritik maçta da Aydınlı kadınların gücünü sergileyen takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Kızlarımızın bu maçtan da galip ayrılacağına inancımız tam” diye konuştu.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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