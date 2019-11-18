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    HaberlerEge HaberleriAydın’ın sultanları evinde güldü
    18.11.2019 - 01:25 |

    Aydın’ın sultanları evinde güldü

    Aydın’ın sultanları evinde güldü

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın’ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, PTT karşısında da galip geldi. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ilk seti Aydın’ın Sultanları 25-21 aldı. İkinci sette üstünlük kuran PTTSPOR bu seti 23-25 önde kapadı. Maç sonuna kadar yoğun bir çekişmeye sahne olan maçta diğer setler ise 28-26, 26-28 ve 15-13 skorlarıyla 3-2 bitti. Takımın galibiyetle yoluna devam etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın Sultanları’nı ve teknik heyeti tebrik etti.

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