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    HaberlerEgeAydın’ın sultanları mutlu
    21.10.2019 - 01:01 |

    Aydın’ın sultanları mutlu

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın’ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

    Aydın’ın sultanları mutlu

    Bursa’da oynanan Nilüfer Belediyespor maçını baştan sona önde götüren Aydın’ın Sultanlar akibi üzerinde büyük bir üstünlük kurdu. Aydın’ın Sultanları, bu setlerin her ikisini de 20-25 almasını bildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’ın Sultanları’nı ve teknik heyeti tebrik etti.

    Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.
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    Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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