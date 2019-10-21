Aydın’ın sultanları mutlu

Bursa’da oynanan Nilüfer Belediyespor maçını baştan sona önde götüren Aydın’ın Sultanlar akibi üzerinde büyük bir üstünlük kurdu. Aydın’ın Sultanları, bu setlerin her ikisini de 20-25 almasını bildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’ın Sultanları’nı ve teknik heyeti tebrik etti.