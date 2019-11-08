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    HaberlerEge HaberleriAydın’ın Sultanları öğrencilerle buluştu
    08.11.2019 - 00:27 |

    Aydın’ın Sultanları öğrencilerle buluştu

    Aydın’ın Sultanları öğrencilerle buluştu

    Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da voleybolcular ve teknik heyet, çocukların spora ilgisini artırmak amacıyla Aydın’da özel bir kolejde öğrencilerle buluştu. Geçen sezon baraj maçlarıyla kümede kalan Aydın BŞB’de Antrenör Alper Hamurcu, bu yıl hedeflerinin Play Off’a kalmak olduğunu belirtti, “Takım oluşturulurken bana sunulan imkanlar nedeniyle Aydın’ı tercih ettim” dedi. Takım kaptanı Meryem Boz ve diğer oyuncular, sporun kendi hayatlarını nasıl değiştirdiğini öğrencilere anlattı. Hollandalı Celeste Plak öğrencileri Türkçe selamlarken, “Hayatımda bir değişiklik yapmak istedim ve Aydın’a geldim. Aydın’ı çok sevdim” sözleriye alkış topladı.

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