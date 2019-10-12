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    HaberlerEgeAydın'ın Sultanları sezonu açıyor
    12.10.2019 - 00:04 |

    Aydın'ın Sultanları sezonu açıyor

    Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ndeki Ege temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında bugün Avrupa devi Vakıfbank’a konuk olacak.

    Vakıfbank Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor 2 yayınlayacak. CEV Challenge Cup’ta geçen sezon final oynayıp ligdeki ilk yılında baraj maçları sonunda kümede kalmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, Antrenör Umut Uysal ile yollarını ayırarak göreve Alper Hamurcu’yu getirdikten sonra kadrosunu tepeden tırnağa yenilemişti.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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