Aydın’ın Sultanları üçte üç yaptı

Aydın’ın Sultanları Aydınlıları gururlandırmaya devam ediyor. Kendi evinde Karayolları’nı misafir eden Aydın’ın Sultanları maçı baştan sona üstün götürerek set vermeden 3-0 kazandı. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın’ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı böylelikle üst üste 3-0’lık galibiyet serisini devam ettirdi.

Çerçioğlu’ndan tebrik

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maça Aydın’ın Sultanları bir duyarlık örneği göstererek meme kanserine karşı farkındalık pankartıyla çıktı. Kadın voleybol ekibi maç başında “Aydınız, kadınız, farkındayız” pankartını açtı. Maçı izleyen ve takımın üç maçtır set vermeden seri galibiyetler elde etmesinden çok mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın Sultanları’nı ve teknik heyeti tebrik etti.