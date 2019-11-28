Aydın’ın Sultanları’ndan Yenipazar çıkarması

Aydın’ı Vestel Vunes Sultanlar Ligi’nde başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Aydınlıların sporla iç içe olması için de etkinliklere katılmaya devam ediyor. Aydın’ın Sultanları, Yenipazar’da düzenlenen amatör voleybol turnuvasında Yenipazar karmasıyla bir gösteri maçı yaptı. Gösteri maçı öncesi Aydın’ın Sultanları’na bir yemek düzenleyen Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, takımı Yenipazar’da misafir etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine verdiği destekten dolayı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.