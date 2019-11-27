27.11.2019 - 02:03 |
‘Aydınlık yarınların teminatı gençlerimiz’
Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı yemeğe davet etti, gününü kutladı.
Eğitimcilerle halay çekti
Öğretmenler Günü’nü kutlayan kız öğrencilere teşekkür eden, tavsiyelerde bulunan Başkan Sandal, “Üniversiteye bağlı kalmayın, kendinizi yetiştirin. Siz aydınlık yarınların en büyük teminatlarısınız” dedi.
Ardından öğretmen ve eğitmenlerle Havuz Düğün Salonu’nda bir araya gelen Başkan Sandal, “Toplumsal barış ve hoşgörüden söz ediyorsak, bu öğretmenlerin elinde yeniden filizlenecek. Çocukların etnik, dini, siyasi farklılıklarına bakmadan elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Etkinlikte Başkan Sandal ve eğitimciler canlı müzik eşliğinde halaylar çekti, eğlenceli bir akşam geçirdi.
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