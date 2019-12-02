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    HaberlerEge Haberleri Aydınlılar, köy pazarlarını çok sevdi
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    03.12.2019 - 00:05 |

    Aydınlılar, köy pazarlarını çok sevdi

    Aydınlılar, köy pazarlarını çok sevdi

    Koçarlı Çakırbeyli ile Germencik Selatin’de kurulan pazarlar dolup taşıyor.

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun girişimiyle 2016 yılında Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi’nde kentin ilk üretici pazarı olarak hizmete açılan Çakırbeyli Köy Pazarı, her hafta pazar günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

    Doğrudan kazanç

    Yeni açılan Germencik’teki Selatin Köy Pazarı da dolup taşıyor. Aydın’da önemli alternatif turizm noktası haline gelen köy pazarlarında 300’e yakın aile doğrudan kazanç sağlıyor. Pazarcılar evlerindeki ev yapımı ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarken, kendi bahçelerindeki doğal ürünleri de tüketicilerle buluşturuyor. Vatandaş ve üretici, Aydın’a kazandırılan pazarlar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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