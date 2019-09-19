‘Ayın Konuğu’ yeniden başlıyor

Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ayın Konuğu’ söyleşileri yeniden başlıyor. Etkinlik dizisinin sezon açılışı, yarın saat 20.00’de “Aramızda bir ‘Hukuk’ var” başlıklı söyleşiyle yapılacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel ile özellikle insan hakları ve çevre alanlarında çalışmalar yapan Avukat Senih Özay, İzmirliler ile buluşacak.