19.09.2019 - 07:50 |
‘Ayın Konuğu’ yeniden başlıyor
Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ayın Konuğu’ söyleşileri yeniden başlıyor. Etkinlik dizisinin sezon açılışı, yarın saat 20.00’de “Aramızda bir ‘Hukuk’ var” başlıklı söyleşiyle yapılacak.
Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ayın Konuğu’ söyleşileri yeniden başlıyor. Etkinlik dizisinin sezon açılışı, yarın saat 20.00’de “Aramızda bir ‘Hukuk’ var” başlıklı söyleşiyle yapılacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel ile özellikle insan hakları ve çevre alanlarında çalışmalar yapan Avukat Senih Özay, İzmirliler ile buluşacak.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.