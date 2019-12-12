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    HaberlerEge Haberleri Aynı anda iki URGE projesi
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    13.12.2019 - 00:04 |

    Aynı anda iki URGE projesi

    Aynı anda iki URGE projesi

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını daha katma değerli hale getirmek, Hindistan, Çin, Güney Kore, Singapur, Malezya, Kanada ve Meksika başta olmak üzere hedef pazarlarda ortak pazarlama faaliyetleri yapmak amacıyla, iki URGE Projesini birden başlatıyor. Projeler hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Uzak pazarlara hava kargo ile ihracat maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yapıyoruz. Şu an itibari ile hava kargo ihracatımız 20 milyon dolara ulaştı, bu URGE Projeleriyle bunu daha yüksek seviyelere çıkarmayı ve hava kargo ile ihracatta 100 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
    Uçak, yaş meyve sektöründe Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya, işlenmiş ürünlerde de Hindistan, Çin, Kanada, Meksika gibi pazarların potansiyel taşıdığını sözlerine ekledi.

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