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    HaberlerEgeAyrılık üç yıl sürdü
    22.09.2019 - 02:08 |

    Ayrılık üç yıl sürdü

    Büyükşehir Başkanı Soyer, İtalya’dan güzel haberle döndü. Kruvaziyerlerin Doğu Akdeniz ve Ege rotaları üzerinde yer alan İzmir, 2017’de seferlerini durduran Costa Crociere gemilerini gelecek yıl yeniden ağırlamaya başlayacak

    Ayrılık üç yıl sürdü

    Kruvaziyer turizmini yeniden başlatmak için yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Geçen hafta İtalya’ya gidip firmalarla görüşeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ile Costa Crociere firması yetkilileriyle görüştü. Ziyaretten iyi haberlerle dönen Başkan Soyer, şirkete ait gemilerin İzmir’e düzenli sefer yapması için uzun süreli anlaşma sağlandığını açıkladı.

    2020’de geliyor

    Anlaşmayla Mayıs 2017’den bu yana İzmir’e uğramayan Costa gemilerinin  Aralık 2020’den itibaren İzmir Limanı’na demirlemeye başlayacağını belirten Başkan Soyer, “Kruvaziyer turizminde canlanma ile 2023’ten itibaren İzmir’e bir milyona yakın ek turistin gelmesinin hedefliyoruz” dedi.

    İZTO Başkanı Mahmut Özgener de bir yılı aşkın süredir yürüttükleri çalışmaların olumlu neticelenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, İzmir ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanmasının büyük önem taşıdığını  bildirdi.

    Kültürpark’ta tahliye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki işletmeleri tahliye etme kararı aldı. Ekim ayı içinde tahliyeyi başlatmayı planlayan Büyükşehir, işletmelerden bir kısmını kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanacak. Bir kısmının da belediye şirketi olan Grand Plaza aracılığı ile işletilecek. Kültürparkta bulunan işletme yetkilileri ise kendilerine tahliye konusunda bir bilginin ulaşmadığını ileri sürdü.

     

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